23 июня, 00:02

«Реал» в меньшинстве обыграл «Пачуку» на клубном чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал» — «Пачука».
Фото Reuters

«Реал» победил «Пачуку» во 2-м туре клубного чемпионата мира — 3:1.

Мадридцы играли в меньшинстве с 7-й минуты — красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.

На 35-й минуте счет открыл полузащитник сливочных Джуд Беллингем. Спустя восемь минут преимущество команды Хаби Алонсо удвоил Арда Гюлер. На 70-й минуте Вальверде довел счет до разгромного.

Единственный гол «Пачуки» на 80-й минуте забил Элиас Монтиэль.

«Реал» (4 очка) вышел на первое место в группе H, «Пачука (0) замыкает квартет.

В заключительном туре мадридцы встретятся с австрийским «Зальцбургом», а «Пачука» сыграет с саудовским «Аль-Хилялем». Обе игры пройдут 27 июня.

Клубный чемпионат мира. Группа H.
22 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Реал
3:1
Пачука

Футбол
ФК Пачука
ФК Реал
