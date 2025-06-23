«Реал» в меньшинстве обыграл «Пачуку» на клубном чемпионате мира

«Реал» победил «Пачуку» во 2-м туре клубного чемпионата мира — 3:1.

Мадридцы играли в меньшинстве с 7-й минуты — красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.

На 35-й минуте счет открыл полузащитник сливочных Джуд Беллингем. Спустя восемь минут преимущество команды Хаби Алонсо удвоил Арда Гюлер. На 70-й минуте Вальверде довел счет до разгромного.

Единственный гол «Пачуки» на 80-й минуте забил Элиас Монтиэль.

«Реал» (4 очка) вышел на первое место в группе H, «Пачука (0) замыкает квартет.

В заключительном туре мадридцы встретятся с австрийским «Зальцбургом», а «Пачука» сыграет с саудовским «Аль-Хилялем». Обе игры пройдут 27 июня.