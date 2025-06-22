«Реал» и «Пачука» встретятся на клубном чемпионате мира

«Реал» и «Пачука» встретятся во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в воскресенье, 22 июня. Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа H.

22 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс

Команды выступают в группе Н. В 1-м туре «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1). А «Пачука» уступила «Зальцбургу» из Австрии со счетом 1:2.

