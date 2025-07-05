«Реал» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча 1/4 финала клубного ЧМ-2025

«Реал» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в 1/4 финала клубного ЧМ-2025 5 июля

Мадридский «Реал» и «Боруссия» Дортмунд встретятся в рамках 1/4 финала клубного ЧМ-2025 в субботу, 5 июля. Матч пройдет на арене «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.

05 июля 2025, 23:00. Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум (Нью-Йорк)

В 1/8 финала турнира сливочные победили «Ювентус» с минимальным счетом (1:0), немецкий клуб обыграл «Монтеррей» со счетом 2:1.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет в 11-ти городах США с 14 июня по 13 июля.