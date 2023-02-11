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Клубный ЧМ

11 февраля, 23:57

«Реал» победил «Аль-Хиляль» со счетом 5:3 в финале клубного чемпионата мира

«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу
Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» выиграл клубный чемпионат мира.
Фото AFP

Испанский «Реала» победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 5:3 в финале клубного чемпионата мира.

В составе мадридской команды по дублю в свой актив записали нападающий Винисиус и полузащитник Федерико Вальверде. Еще один гол на счету форварда Карима Бензема.

У «Аль-Хиляля» два мяча в активе нападающего Лусиано Вьетто, еще один мяч на счету нападающего Мусса Марега.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в третий раз в карьере выиграл клубный чемпионат мира. Дважды он это делал с «Реалом» и один раз — с «Миланом».

Клубный ЧМ. Финал
11 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Реал
5:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд

ФК Аль-Хиляль
Карло Анчелотти
ФК Реал
2
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