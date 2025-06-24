Асенсио после удаления в матче с «Пачукой»: «Пришло время работать еще усерднее»

Защитник «Реала» Рауль Асенсио прокомментировал свое удаление в матче группового турнира клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1).

«Это не то начало турнира, которое я хотел, но я не сомневаюсь, что смогу все изменить. Пришло время работать еще усерднее, чтобы продолжать расти. Спасибо вам всем за ваши сообщения», — написал 22-летний испанец в соцсети. Он извинился перед болельщиками «Реала».

Асенсио получил красную карточку на 7-й минуте. Он сфолил на бывшем нападающем «Зенита» и «Рубина» Саломоне Рондоне.

«Реал» 27 июня сыграет с «Зальцбургом».