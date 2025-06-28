Рафинья о клубном ЧМ: «Никто не спросил игроков, согласны ли они с расписанием турнира»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья критически высказался о клубном чемпионате мира.

«По моему мнению, мы должны быть в отпуске, не так ли? Я говорю как футболист европейского клуба. Нам тяжело отказаться от отпуска, ведь мы имеем на него право. Каждый заслуживает минимум три недели или месяц отдыха. Однако многие участники клубного чемпионата мира не получат его. При этом никто не спросил игроков, согласны ли они с расписанием турнира.

Я сейчас в отпуске, и другие футболисты тоже должны быть в отпуске. Они выиграли Лигу чемпионов и едва успели отпраздновать титул. После этого они сыграли за сборную и сразу же уехали на чемпионат мира, не имея паузы», — заявил футболист «Барселоны» L'Equipe.

Сейчас в США проходит клубный чемпионат мира, в котором участвуют 32 команды. «Барселона» в нем не выступает.