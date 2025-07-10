«ПСЖ» разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Реалом» в полуфинале клубного чемпионата мира — 4:0. Игра прошла на «Метлайф Стэдиуме» в Ист-Ратерфорде (США).

У парижан дубль оформил Фабиан Руис и еще по голу забили Гонсалу Рамуш и Усман Дембеле, на счету которого также результативная передача в этом матче.

Российский голкипер французской команды Матвей Сафонов остался в запасе на игру. Его грузинский одноклубник Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе «ПСЖ» и был заменен на 59-й минуте.

В финале клубного чемпионата мира-2025 «ПСЖ» сыграет против «Челси», который во вторник победил «Флуминенсе» со счетом 2:0. Решающий матч состоится 13 июля также в Ист-Ратерфорде.