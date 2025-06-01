«ПСЖ»: расписание матчей на клубном чемпионате мира
Опубликовано расписание «ПСЖ» на клубном чемпионате мира
«ПСЖ» сыграет в группе В на клубном чемпионате мира 2025 вместе с «Атлетико» Мадрид (Испания), «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтлом Саундерсом» (США). В групповом этапе команды проведут по три встречи.
«СЭ» публикует расписание выступления парижан. Время начала — московское.
Расписание матчей «ПСЖ» на клубном ЧМ-2025
15 июня, воскресенье
22.00. «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид
20 июня, пятница
4.00. «ПСЖ» — «Ботафого»
23 июня, понедельник
22.00. «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля. Групповой этап стартует 14 июня и завершится 26 июня. Стадия плей-офф состоится с 28 июня по 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.
Новости
14 авг 2025 11:26
5
16 июл 2025 22:15
1
15 июл 2025 04:20
13
14 июл 2025 11:24
48