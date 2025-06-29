«ПСЖ» — «Интер Майами»: трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025 начнется в 19.00
«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира 29 июня
«ПСЖ» и «Интер Майами» проведут матч в 1/8 финала клубного чемпионата мира в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и начнется в 19.00 по московскому времени.
Транслировать матч «ПСЖ» — «Интер Майами» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.
«ПСЖ» выступал в группе В вместе с «Ботафого», «Атлетико», «Сиэтлом Саундерс» и занял первое место с 6 очками. «Интер Майами» играл в группе А с «Палмейрасом», «Порту», «Аль-Ахли» и финишировал вторым с 5 очками.
