«ПСЖ» — «Интер Майами»: Месси и Кварацхелия сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «ПСЖ» и «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Барколя, Дуэ.

«Интер Майами»: Устари, Альба, Аллен, Фалькон, Вейгандт, Сеговия, Бускетс, Редондо, Альенде, Суарес, Месси.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.