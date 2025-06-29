«ПСЖ» разгромил «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира

«ПСЖ» победил «Интер Майами» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 4:0.

Полузащитник парижан Жоау Невеш оформил дубль. Португалец отличился на 6-й и 39-й минутах. На 44-й минуте в свои ворота забил защитник «Интер Майами» Томас Авилес. Окончательный счет в концовке первого тайма установилАшраф Хакими.

Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе «Интер Майами» и отыграл весь матч.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира. Там команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».