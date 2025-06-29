«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира

«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Мередес-Бенц» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Интер Майами» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

29 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

«ПСЖ» занял первое место в группе В, победив «Атлетико» и «Сиэтл» и уступив «Ботафого». «Интер Майами» финишировал вторым в группе А, победив «Порту» и сыграв вничью с «Аль-Ахли» Катар и «Палмейрасом».

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси выступал за «ПСЖ» в 2021-2023 годах.