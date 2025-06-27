Футбол
27 июня, 19:00

«ПСЖ» — «Интер Майами»: дата и время начала матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в матче клубного чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«ПСЖ» выиграл группу В, победив «Атлетико» и «Сиэтл» и уступив «Ботафого». «Интер Майами» финишировал на второй строчке в группе А, сыграв вничью с «Палмейрасом» и каирским «Аль-Ахли» и победив «Порту».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
29 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ПСЖ
4:0
Интер

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.

С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Интер Майами» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
