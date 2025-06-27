«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в матче клубного чемпионата мира

«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в воскресенье, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«ПСЖ» выиграл группу В, победив «Атлетико» и «Сиэтл» и уступив «Ботафого». «Интер Майами» финишировал на второй строчке в группе А, сыграв вничью с «Палмейрасом» и каирским «Аль-Ахли» и победив «Порту».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

29 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.

С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Интер Майами» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».