«ПСЖ» — «Ботафого»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025
«ПСЖ» и «Ботафого» сыграют в клубном чемпионате мира 20 июня
«ПСЖ» и «Ботафого» встретятся в групповом этапе клубного чемпионата мира в ночь на 20 июня. Матч пройдет на арене «Роуз Боул Стадиум» в Пасадене (штат Калифорния, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Ботафого» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.
Французский клуб и бразильская команда играют в группе В вместе с «Сиэтлом Саундерсом» и «Атлетико» Мадрид.
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
Новости
14 авг 2025 11:26
5
16 июл 2025 22:15
1
15 июл 2025 04:20
13
14 июл 2025 11:24
48