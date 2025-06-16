«ПСЖ» и «Ботафого» сыграют в клубном чемпионате мира 20 июня

«ПСЖ» и «Ботафого» встретятся в групповом этапе клубного чемпионата мира в ночь на 20 июня. Матч пройдет на арене «Роуз Боул Стадиум» в Пасадене (штат Калифорния, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Ботафого» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа B.

20 июня 2025, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)

Французский клуб и бразильская команда играют в группе В вместе с «Сиэтлом Саундерсом» и «Атлетико» Мадрид.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.