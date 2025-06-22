«Порту» и «Аль-Ахли» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 24 июня

«Порту» и «Аль-Ахли» Каир встретятся в рамках группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь 23 на 24 июня. Матч пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Порту» — «Аль-Ахли» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа A.

24 июня, 04:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)

Португальская команда и египетский клуб играют в группе А вместе с «Интером Майами» и «Палмейрасом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.