Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

22 июня, 14:00

«Порту» — «Аль-Ахли»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Порту» и «Аль-Ахли» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диегу Кошта, капитан «Порту».
Фото Global Look Press

«Порту» и «Аль-Ахли» Каир встретятся в рамках группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь 23 на 24 июня. Матч пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Порту» — «Аль-Ахли» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа A.
24 июня, 04:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Порту
4:4
Аль-Ахли Каир

Португальская команда и египетский клуб играют в группе А вместе с «Интером Майами» и «Палмейрасом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Порту
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер» — «Урава»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

«Интер Майами» — «Палмейрас»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости