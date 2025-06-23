Футбол
23 июня, 14:10

«Порту» — «Аль-Ахли»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 4.00 мск 24 июня

«Порту» и «Аль-Ахли» Каир сыграют в клубном чемпионате мира 2025 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диегу Кошта, капитан «Порту».
Фото Global Look Press

«Порту» и «Аль-Ахли» Каир сыграют в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в ночь на 24 июня. Игра состоится на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Порту» — «Аль-Ахли» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа A.
24 июня, 04:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Порту
4:4
Аль-Ахли Каир

Соперники играют в группе А вместе с «Интером Майами» и «Палмейрасом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

«Интер Майами» — «Палмейрас»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 4.00 мск 24 июня

КХЛ на Кинопоиске

