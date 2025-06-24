Футбол
24 июня, 00:40

«Порту» — «Аль-Ахли»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Порту» и «Аль-Ахли» встретятся на клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Порту» и «Аль-Ахли» Каир сыграют в матче группового этапа клубного чемпионата мира в ночь на вторник, 24 июня. Игра состоится на арене «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Порту» — «Аль-Ахли» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Клубный чемпионат мира. Группа A.
24 июня, 04:00. MetLife Stadium (Нью-Джерси)
Порту
4:4
Аль-Ахли Каир

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.

Команды играют в группе А, два лучших клуба выйдут в плей-офф. По ходу группового этапа «Порту» сыграл вничью с «Палмейрасом» (0:0) и уступил «Интеру Майами», а «Аль-Ахли» сыграл вничью с «Интером» (0:0) и проиграл «Палмейрасу» (0:2).

