Жоау Невеш — о победе «ПСЖ» над «Интер Майами»: «Впервые забил два гола в одной игре, так что я счастлив»

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш подвел итоги матча против «Интер Майами» (4:0) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я думаю, мы провели очень хорошую игру. Даже когда мы вели со счетом 4:0, мы не останавливались. Мы продолжали играть в свой футбол, и я думаю, что это был позитивный день для нас. Я впервые забил два гола в одной игре, так что я очень счастлив, но еще больше я рад победе. Я думаю, что мы так уверены в себе, потому что мы играем в свой футбол независимо от того, против кого играем, так что мы счастливы», — цитирует Невеша Le Parisien.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира. Там команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».