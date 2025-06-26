Полузащитник «Манчестер Сити» Эчеверри пропустит из-за травмы до трех недель

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о травме полузащитника Клаудио Эчеверри.

«У него некоторые проблемы с голеностопом. Восстановление займет две-три недели. Нам всем очень жаль его», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем группового турнира клубного чемпионата мира с «Ювентусом».

В матче с «Аль-Аином» 19-летний аргентинец забил гол на 27-й минуте. В начале второго тайма его заменил Фил Фоден. Это был первый матч для Эчеверри на клубном чемпионате мира-2025.