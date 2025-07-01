Футбол
1 июля, 09:18

Бернарду Силва: «Мы очень разочарованы, но чувствуем, что «Манчестер Сити» готов вернуться на прежний уровень»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвел итоги выступления команды на клубном чемпионате мира.

1 июля «горожане» проиграли «Аль-Хилялю» (3:4) в 1/8 финала турнира и вылетела с клубного чемпионата мира.

«Мы возлагали большие надежды на этот турнир, хотели пройти как можно дальше. Я думаю, что команда играла хорошо, поэтому мы очень разочарованы. Мы играем, чтобы выигрывать трофеи, и когда мы проигрываем, то всегда разочарованы.

Мы не совсем довольны, потому что хотели выступить лучше, но мы начинаем чувствовать, что команда снова полна энергии и готова вернуться на прежний уровень», — приводит слова Силвы пресс-служба клуба.

Малком празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:3).Индзаги — волшебник, Малком — среди героев! «Аль-Хиляль» выбил «Манчестер Сити» в безумной игре с семью голами!

