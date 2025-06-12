Полузащитник «Баварии» Майк пропустит клубный чемпионат мира из-за экзаменов

Полузащитник «Баварии» Уиздом Майк был вынужден отказаться от участия в клубном чемпионате мира, чтобы сдать экзамены, сообщает The Sun.

По данным источника, 16-летнему игроку пришлось остаться в Германии, чтобы закончить школу. При этом Майк пока не дебютировал за основную команду. Не исключено, что такая возможность у него была бы на клубном чемпионате мира.

В сезоне-2024/25 Майк в 23 матчах за молодежные команды «Баварии» забил 22 гола и отдал 8 результативных передач.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. В турнире будут участвовать 32 команды со всего мира, разделенные на восемь групп. «Бавария» в группе C сыграет с американским «Окленд Сити«, аргентинским «Бока Хуниорс» и португальской «Бенфикой».