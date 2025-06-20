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20 июня 2025, 06:13

Хавбек «Атлетико» Коке: «Нам не хватило удачи, чтобы больше забить «Сиэтлу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Коке.
Фото AFP

Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги матча против «Сиэтла» (3:1) во втором туре групповой стадии клубного чемпионата мира.

«Самое сложное в футболе — создавать моменты. Сегодня у нас было много шансов, но нам не хватило удачи, чтобы забить больше голов. Но теперь это в прошлом, мы уже сосредоточены на «Ботафого». Нам нужно будет сыграть так же хорошо или даже лучше, чем сегодня. Мы хотим выйти в плей-офф, поэтому нам нужно продолжать побеждать», — приводит слова Коке пресс-служба ФИФА.

Перед последним туром мадридцы с 3 очками занимают третье место в группе B. «Сиэтл» после двух поражений замыкает квартет.

В 3-м туре «Атлетико» сыграет с «Ботафого», а «Сиэтл» — с «ПСЖ». Оба матча пройдут 23 июня и начнутся в 22.00 по московскому времени.

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Футбол
ФК Атлетико
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