23 июня, 07:35

Полузащитник «Аль-Хиляля» Невеш: «Я думаю, мы играем очень хорошо»

Павел Лопатко

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (0:0) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Я думаю, мы играем очень хорошо. Нам просто не хватает хладнокровия перед воротами. Сегодня мы создали много моментов. В первом тайме мы были невероятны, как и в прошлом матче. Нам просто нужно быть более собранными, потому что мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть матч к перерыву. И это то, что нам нужно улучшить.

В обороне у нас все в порядке. Сегодня мы не пропустили голов. Это хорошо. Мы не проиграли, что тоже хорошо, потому что теперь мы можем довести дело до последнего матча и посмотреть, что получится», — цитирует 28-летнего португальца сайт ФИФА.

«Аль-Хиляль» 27 июня сыграет с «Пачукой».

