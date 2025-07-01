Гвардиола — о вылете «Манчестер Сити» с клубного ЧМ: «Пришло время освежить голову и вернуться в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против саудовского «Аль-Хиляля» (3:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«На таких этапах все игры сложные. Мы позволили сопернику играть в переходах, но сами создали много моментов и в целом были хороши. Жаль. Мы создали много моментов, Буну сделал несколько невероятных сейвов. Больше нечего сказать.

У меня такое чувство, что дела у команды идут хорошо, но мы возвращаемся домой, и теперь пришло время отдохнуть, освежить голову и вернуться в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

«Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Флуминенсе». Встреча пройдет 4 июля. «Манчестер Сити» покинул турнир.