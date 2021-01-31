«Палмейрас» стал последним участником клубного чемпионата мира

Последним участником клубного чемпионата мира стал «Палмейрас». В финале Кубка Либертадорес команда обыграла другой бразильский клуб «Сантос» со счетом 1:0.

Таким образом, чемпион Южной Америки начнет клубный ЧМ с полуфинала. Соперником «Палмейраса» станет победитель пары «Тигрес» (Мексика) — «Ульсан» (Корея). «Палмейрас» проведет свой стартовый матч на чемпионате мира 7 февраля.

Клубный чемпионат мира пройдет с 4 по 11 февраля 2021 года в Катаре.