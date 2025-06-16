«Палмейрас» и «Порту» не забили голов в матче клубного ЧМ-2025
«Палмейрас» и «Порту» сыграли вничью в матче первого тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 0:0. Игра прошла на арене «Метлайф-стэдиум».
За матч «Палмейрас» нанес 5 ударов в створ ворот, а «Порту» — 3.
В следующем туре клуб из Сан-Паулу 19 июня сыграет с «Аль-Ахли», а команда из Порту встретится с «Интер Майами».
В группе А у всех команд по одному очку.
Источник: Таблицы клубного ЧМ-2025
Новости
14 авг 2025 11:26
5
16 июл 2025 22:15
1
15 июл 2025 04:20
13
14 июл 2025 11:24
48