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16 июня 2025, 02:56

«Палмейрас» и «Порту» не забили голов в матче клубного ЧМ-2025

Ана Горшкова
Корреспондент

«Палмейрас» и «Порту» сыграли вничью в матче первого тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 0:0. Игра прошла на арене «Метлайф-стэдиум».

За матч «Палмейрас» нанес 5 ударов в створ ворот, а «Порту» — 3.

В следующем туре клуб из Сан-Паулу 19 июня сыграет с «Аль-Ахли», а команда из Порту встретится с «Интер Майами».

В группе А у всех команд по одному очку.

Клубный чемпионат мира. Группа A.
16 июня 2025, 01:00. Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум (Нью-Йорк)
Палмейрас
0:0
Порту

Источник: Таблицы клубного ЧМ-2025
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ФК Палмейрас
ФК Порту
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