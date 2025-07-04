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4 июля 2025, 04:00

«Палмейрас» — «Челси»: время начала и где смотреть матч 1/4 финала клубного ЧМ-2025

«Палмейрас» и «Челси» сыграют в четвертьфинале клубного ЧМ-2025 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Челси».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Палмейрас» и «Челси» встретятся в четвертьфинале клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 4 на 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Палмейрас» — «Челси» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.
05 июля 2025, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Палмейрас
1:2
Челси

В 1/8 финала турнира бразильский клуб победил «Ботафого» в добавочное время — 1:0, английская команда уверенно обыграла «Бенфику» со счетом 4:1.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

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ФК Палмейрас
ФК Челси
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