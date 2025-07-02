«Палмейрас» — «Челси»: дата и время начала матча 1/4 финала клубного ЧМ-2025
«Палмейрас» и «Челси» сыграют в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 5 июля
«Палмейрас» и «Челси» сыграют в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 4 на 5 июля. Игра пройдет на арене «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Палмейрас» — «Челси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 проходит с 14 июня по 13 июля. Матчи 1/2 финала пройдут 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.
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