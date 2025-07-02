Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

2 июля 2025, 16:00

«Палмейрас» — «Челси»: дата и время начала матча 1/4 финала клубного ЧМ-2025

«Палмейрас» и «Челси» сыграют в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 5 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рис Джеймс (ФК «Челси»).
Фото Reuters

«Палмейрас» и «Челси» сыграют в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 4 на 5 июля. Игра пройдет на арене «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Палмейрас» — «Челси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.
05 июля 2025, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Палмейрас
1:2
Челси

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 проходит с 14 июня по 13 июля. Матчи 1/2 финала пройдут 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Палмейрас
ФК Челси
Читайте также
Чемпиона России по марафону Алексея Реункова сбила машина
В Японии рекордно сократилось число японцев и выросло число иностранцев
Лавров объяснил популярность своего свитера «СССР»
«Аршавин, о чем ты? По сравнению с «Зенитом» «Спартак» — в космосе!» Интервью Юры Мовсисяна
Луиса Энрике готовы купить сразу два клуба, Соболев делает все, чтобы нового форварда не было, а Семак недоволен Барриосом. Что происходит с трансферами «Зенита»
MWM увидел в словах Путина о «Цирконе» сигнал для потенциальных противников
Популярное видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Суперкомпьютер Opta считает «Челси» главным фаворитом на победу в клубном ЧМ

«ПСЖ» — «Бавария»: дата и время начала матча 1/4 финала клубного ЧМ-2025
Новости
RSS RSS
Все новости