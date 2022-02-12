«Челси» в дополнительное время обыграл «Палмейрас» в финале клубного чемпионата мира

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «Палмейрас» (2:1 д. в.).

Основное время завершилось вничью — 1:1. «Челси» открыл счет на 55-й минуте благодаря точному удару головой Ромелу Лукаку. Рафаэл Вейга сравнял результат с пенальти на 64-й минуте.

В дополнительное время решающий мяч забил Кай Хаверц. Он реализовал пенальти на 117-й минуте. В концовке у бразильского клуба был удален Луан.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира впервые в своей истории. В 2012 году команда дошла до финала, но проиграла «Коринтиансу» (0:1).

Клубный ЧМ

Финал

«Челси» — «Палмейрас» — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лукаку, 55 (1:0). Вейга, 64 — с пенальти (1:1). Хаверц, 117 — с пенальти (2:1).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Сарр, 91), Ковачич (Зиеш, 91), Канте, Хаверц, Маунт (Пулишич, 32), Лукаку (Сауль, 76), Хадсон-Одои (Вернер, 76).

Предупреждение: Хаверц, 118.

Судья: Бит (Австралия).

12 февраля. Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».