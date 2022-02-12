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Сегодня, 22:09

«Челси» в дополнительное время обыграл «Палмейрас» в финале клубного чемпионата мира

Евгений Петров
Корреспондент
Кай Хаверц.
Фото Reuters

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «Палмейрас» (2:1 д. в.).

Основное время завершилось вничью — 1:1. «Челси» открыл счет на 55-й минуте благодаря точному удару головой Ромелу Лукаку. Рафаэл Вейга сравнял результат с пенальти на 64-й минуте.

В дополнительное время решающий мяч забил Кай Хаверц. Он реализовал пенальти на 117-й минуте. В концовке у бразильского клуба был удален Луан.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира впервые в своей истории. В 2012 году команда дошла до финала, но проиграла «Коринтиансу» (0:1).

Клубный ЧМ

Финал

«Челси» — «Палмейрас» — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лукаку, 55 (1:0). Вейга, 64 — с пенальти (1:1). Хаверц, 117 — с пенальти (2:1).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Сарр, 91), Ковачич (Зиеш, 91), Канте, Хаверц, Маунт (Пулишич, 32), Лукаку (Сауль, 76), Хадсон-Одои (Вернер, 76).

Предупреждение: Хаверц, 118.

Судья: Бит (Австралия).

12 февраля. Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».

Клубный ЧМ. Финал
12 февр, 19:30. Mohammed Bin Zayed Stadium (Абу-Даби)
Челси
2:1
Палмейрас
Голы
Лукаку, 55 (1:0), Вейга, 64 (1:1), Хаверц, 117 (2:1)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Сарр, 91 ) Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Зиеш, 91 ) Маунт (Пулишич, 32 ) Хаверц Лукаку (Сауль, 76 ) Хадсон-Одои (Вернер, 76 )
Предупреждения
Хаверц 118  - 
Судьи
Бит (Австралия)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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20%

1.55

П2

17%

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ФК Палмейрас
ФК Челси
1
0
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