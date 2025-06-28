Футбол
28 июня, 11:00

«Палмейрас» — «Ботафого»: трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025 начнется в 19.00 мск

«Палмейрас» и «Ботафого» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 28 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Палмейрас» и «Ботафого» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира в субботу, 28 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
28 июня, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Палмейрас
1:0
Ботафого

Отслеживать ключевые события и результат игры «Палмейрас» — «Ботафого» можно в нашем матч-центре.

Транслировать матч бразильских клубов в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Палмейрас» выступал в группе А вместе с «Интером Майами», «Порту», «Аль-Ахли» и занял первое место с 5 очками. «Ботафого» играл в группе В с «ПСЖ», «Атлетико» и «Сиэтлом Санундерз» и финишировал вторым с 6 очками.

ФК Ботафого
ФК Палмейрас
