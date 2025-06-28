«Палмейрас» и «Ботафого» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 28 июня

«Палмейрас» и «Ботафого» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 в субботу, 28 июня. Встреча в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» начнется в 19.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

28 июня, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Транслировать встречу в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями игры «Палмейрас» — «Ботафого» можно в матч-центре «СЭ».

«Палмейрас» по ходу турнира сыграл вничью с «Порту» (0:0), «Интером Майами» (2:2), обыграл «Аль-Ахли» (2:0) и с 5 очками занял первое место в группе А. «Ботафого» в группе В набрало 6 очков и финишировало вторым, бразильский клуб выиграл у «Сиэтла Саундерс» (2:1), «ПСЖ» (1:0) и уступил «Атлетико» (0:1).