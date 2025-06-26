«Палмейрас» и «Ботафого» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в субботу, 28 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Палмейрас» занял первое место в группе А, победив «Аль-Ахли» Каир (2:0) и сыграв вничью с «Порту» (0:0) и «Интером Майами» (2:2). «Ботафого» финишировал вторым в группе В, победив «Сиэтл Саундерс» (2:1) и «ПСЖ» (1:0) и проиграв «Атлетико» (0:1).

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

28 июня, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

С ключевыми событиями и результатом игры «Палмейрас» — «Ботафого» вы сможете ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».