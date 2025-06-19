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19 июня 2025, 21:52

«Палмейрас» победил «Аль-Ахли» в матче клубного чемпионата мира

Алина Савинова
19 июня. «Палмейрас» победил «Аль-Ахли» (2:0) на клубном ЧМ.
Фото Reuters

«Палмейрас» обыграл «Аль-Ахли» в матче 2-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:0.

На 49-й минуте автогол забил форвард египетского клуба Вессам Абу Али. Через 10 минут преимущество бразильской команды увеличил Хосе Лопес.

Игра, которая проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, прерывалась на 40 минут во втором тайме из-за погодных условий.

«Палмейрас» набрал 4 очка за два матча и вышел в лидеры группы А. «Аль-Ахли» (1) идет на третьей строчке. 24 июня клуб из Бразилии сыграет против «Интер Майами», а команда из Египта в этот же день встретится с «Порту».

Клубный чемпионат мира. Группа A.
19 июня 2025, 19:00. Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум (Нью-Йорк)
Палмейрас
2:0
Аль-Ахли Каир
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ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Палмейрас
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