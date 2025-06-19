«Палмейрас» победил «Аль-Ахли» в матче клубного чемпионата мира
«Палмейрас» обыграл «Аль-Ахли» в матче 2-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:0.
На 49-й минуте автогол забил форвард египетского клуба Вессам Абу Али. Через 10 минут преимущество бразильской команды увеличил Хосе Лопес.
Игра, которая проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, прерывалась на 40 минут во втором тайме из-за погодных условий.
«Палмейрас» набрал 4 очка за два матча и вышел в лидеры группы А. «Аль-Ахли» (1) идет на третьей строчке. 24 июня клуб из Бразилии сыграет против «Интер Майами», а команда из Египта в этот же день встретится с «Порту».
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