«Пачука» — «Зальцбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Пачука» и «Зальцбург» сыграют на клубном чемпионате мира 19 июня

«Пачука» и «Зальцбург» проведут матч в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 19 июня. Игра пройдет в Цинциннати (США) на стадионе «TQL Стэдиум», начало — в 01.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа H.

19 июня 2025, 01:00. TQL Stadium (Цинциннати)

В прямом эфире трансляцию матча «Пачука» — «Зальцбург» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при условии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пачука» — «Зальцбург» можно в нашем матч-центре.

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.