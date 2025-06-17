«Пачука» — «Зальцбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025
«Пачука» и «Зальцбург» сыграют на клубном чемпионате мира 19 июня
«Пачука» и «Зальцбург» проведут матч в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 19 июня. Игра пройдет в Цинциннати (США) на стадионе «TQL Стэдиум», начало — в 01.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию матча «Пачука» — «Зальцбург» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при условии подписки.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пачука» — «Зальцбург» можно в нашем матч-центре.
Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.
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