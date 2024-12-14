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Сегодня, 23:06

Мексиканская «Пачука» стала соперником «Реала» по финалу Межконтинентального кубка

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мексиканская «Пачука» обыграла египетский «Аль-Ахли» в полуфинале Межконтинентального кубка — 0:0 (пенальти 6:5).

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказалась мексиканская команда — 6:5.

В финале турнира «Пачука», являющаяся обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ, встретится с «Реалом» — действующим победителем Лиги чемпионов.

Розыгрыши Межконтинентального Кубка возобновились с этого года в связи с реорганизацией клубного чемпионата мира. Ранее трофей разыгрывался между победителями Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес с 1960 по 2004 годы.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Пачука
ФК Реал
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