Тшуамени: «Реал» хочет выиграть клубный чемпионат мира»

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени прокомментировал победу над «Зальцбургом» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира.

«Очень рад победе, но прежде всего тому, как мы играли. Мы еще собираемся улучшить игру. Должны продолжать с тем же настроем, самоотдачей и оставлять все силы на поле, потому что хотим выиграть этот турнир», — приводит Madrid Universal слова Тшуамени.

«Реал» набрал 7 очков и с первого места в группе H вышел в плей-офф, где сыграет с «Ювентусом». «Зальцбург» не попал в 1/8 финала, так как набрал 4 очка (3-е место).