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Сегодня, 12:14

Опубликовано расписание клубного чемпионата мира-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА на официальном сайте опубликовала расписание клубного чемпионата мира-2025.

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба. Жеребьевка прошла в Майами 5 декабря.

В матче открытия турнира «Аль-Ахли» (Египет) встретится с «Интер Майами» в группе A. Плей-офф клубного чемпионата мира стартует 28 июня.

Полностью расписание группового турнира и плей-офф опубликовано на официальном сайте ФИФА.

Футбол
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