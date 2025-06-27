Футбол
27 июня, 06:00

Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Ювентуса» и «Манчестер Сити» перед матчем клубного ЧМ.
Фото Reuters

Завершился групповой турнир клубного чемпионата мира-2025, по итогам которого определились 16 участников плей-офф.

В 1/8 финала клубного ЧМ сыграют «Палмейрас», «Ботафого», «Бенфика», «Челси», «Интер», «Флуминенсе», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Интер Майами», «Фламенго», «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Монтеррей», «Ювентус», «Реал», «Аль-Хиляль».

Первые матчи плей-офф пройдут 28 июня. Клубный чемпионат мира проходит в США. Финал состоится 13 июля.

«Реал» — победитель КЧМ.Разгромы, драмы, голевое сумасшествие. Семь лучших матчей в истории клубного чемпионата мира

Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
