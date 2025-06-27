Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира
Завершился групповой турнир клубного чемпионата мира-2025, по итогам которого определились 16 участников плей-офф.
В 1/8 финала клубного ЧМ сыграют «Палмейрас», «Ботафого», «Бенфика», «Челси», «Интер», «Флуминенсе», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Интер Майами», «Фламенго», «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Монтеррей», «Ювентус», «Реал», «Аль-Хиляль».
Первые матчи плей-офф пройдут 28 июня. Клубный чемпионат мира проходит в США. Финал состоится 13 июля.
