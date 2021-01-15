«Окленд Сити» снялся с клубного чемпионата мира из-за коронавирусных ограничений

Новозеландский «Окленд Сити» снялся с чемпионата мира по футболу среди клубов, сообщает официальный сайт ФИФА. Клуб принял такое решение в связи с карантинными мерами, установленными в Новой Зеландии.

Их соблюдение сделало невозможным участие команды в турнире. Стороны не смогли прийти к компромиссу, так как решения государственных властей не входят в юрисдикцию ФИФА.

Таким образом, «Окленд» не сможет сыграть с «Аль-Духаилем» в первом раунде турнира. Катарский клуб получил путевку в 1/4 финала. Турнир пройдет в Катаре с 4 по 11 февраля.