«Окленд Сити» снялся с клубного чемпионата мира из-за коронавирусных ограничений
17:18
Новозеландский «Окленд Сити» снялся с чемпионата мира по футболу среди клубов, сообщает официальный сайт ФИФА. Клуб принял такое решение в связи с карантинными мерами, установленными в Новой Зеландии.
Их соблюдение сделало невозможным участие команды в турнире. Стороны не смогли прийти к компромиссу, так как решения государственных властей не входят в юрисдикцию ФИФА.
Таким образом, «Окленд» не сможет сыграть с «Аль-Духаилем» в первом раунде турнира. Катарский клуб получил путевку в 1/4 финала. Турнир пройдет в Катаре с 4 по 11 февраля.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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