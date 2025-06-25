«Бока Хуниорс» и «Окленд Сити» сыграли вничью в матче клубного чемпионата мира

«Бока Хуниорс» и «Окленд Сити» сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 1:1. Игра проходила на стадионе «Джодис Парк» в Нэшвилле.

В середине первого тайма аргентинский клуб вышел вперед благодаря автоголу вратаря новозеландцев Натана Гарроу. «Окленд Сити» отыгрался в начале второй половины — отличился Кристиан Грэй.

Игра на 53-й минуте была прервана из-за грозы. Спустя час игроки вернулись на поле и доиграли матч.

«Бока Хуниорс» набрал 2 очка и занял третье место в группе C. «Окленд Сити» с 1 очком стал последним. Команды не смогли выйти в плей-офф КЧМ-2025. В 1/8 финала из группы C вышли «Бенфика» (7 очков) и «Бавария» (6).