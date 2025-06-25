Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

25 июня, 00:53

«Бока Хуниорс» и «Окленд Сити» сыграли вничью в матче клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
Кристиан Грэй празднует забитый мяч.
Фото Reuters

«Бока Хуниорс» и «Окленд Сити» сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 1:1. Игра проходила на стадионе «Джодис Парк» в Нэшвилле.

В середине первого тайма аргентинский клуб вышел вперед благодаря автоголу вратаря новозеландцев Натана Гарроу. «Окленд Сити» отыгрался в начале второй половины — отличился Кристиан Грэй.

Игра на 53-й минуте была прервана из-за грозы. Спустя час игроки вернулись на поле и доиграли матч.

«Бока Хуниорс» набрал 2 очка и занял третье место в группе C. «Окленд Сити» с 1 очком стал последним. Команды не смогли выйти в плей-офф КЧМ-2025. В 1/8 финала из группы C вышли «Бенфика» (7 очков) и «Бавария» (6).

Клубный чемпионат мира. Группа C.
24 июня, 22:00. Geodis Park (Нэшвилл)
Окленд
1:1
Бока Хуниорс
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Окленд Сити
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Садовник

    Где разгром?

    25.06.2025

  • Рабинеришко

    Доги

    25.06.2025

  • Спринт

    Зазря торсида Боки стадион (Бомбонера кажисть ..) то вырывала и зарывала в Штатах ** Теперича, придетси, по новой вырывать/зарывать, да через веси и границы волочь .. горемыки, однам словом .. и энто то на последние гроши, которые копили всю жизню для вестимо - клубного чемпионата Мира .. **.

    25.06.2025

  • Verdugo

    Бока по ходу совсем поплыла, а жаль

    25.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Марадоне было бы стыдно за такую игру.

    25.06.2025

    • «Лос-Анджелес» — «Фламенго»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

    «Бенфика» — «Бавария»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости