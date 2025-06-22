Футбол
22 июня, 22:00

«Окленд» — «Бока Хуниорс»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Окленд» и «Бока Хуниорс» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

«Окленд» и «Бока Хуниорс» сыграют в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 во вторник, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Джодис Парк» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Окленд» — «Бока Хуниорс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа C.
24 июня, 22:00. Geodis Park (Нэшвилл)
Окленд
1:1
Бока Хуниорс

Новозеландская команда и аргентинский клуб играют в группе С вместе с «Баварией» и «Бенфикой».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Окленд Сити
