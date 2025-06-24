«Окленд» и «Бока Хуниорс» сыграют на клубном чемпионате мира 24 июня

«Окленд» и «Бока Хуниорс» сыграют в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира во вторник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа C.

24 июня, 22:00. Geodis Park (Нэшвилл)

Ключевые события и результат игры «Окленд» — «Бока Хуниорс» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Окленд» — «Бока Хуниорс» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Окленд» и «Бока Хуниорс» выступают в группе С вместе с «Баварией» и «Бенфикой». После двух туров новозеландский клуб занимает последнее место с 0 очков, у аргентинцев — 1 очко и третья строчка.