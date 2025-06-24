«Окленд» и «Бока Хуниорс» встретятся на клубном чемпионате мира 24 июня

«Окленд» и «Бока Хуниорс» сыграют во 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 во вторник, 24 июня. Игра пройдет в Нэшвилле (США) на стадионе «Геодис Парк», начало — в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа C.

24 июня, 22:00. Geodis Park (Нэшвилл)

В прямом эфире трансляцию матча покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Окленд» — «Бока Хуниорс» можно в нашем матч-центре.

«Окленд» по ходу турнира уступил «Баварии» (0:10), «Бенфике» (0:6) и с 0 очками идет на последнем месте. У «Бока Хуниорс» — 1 очко и третья строчка, аргентинцы сыграли вничью с «Бенфикой» (2:2) и уступили «Баварии» (1:2).

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США.