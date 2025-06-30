Новичка «Зенита» Жерсона признали лучшим в матче против «Баварии» на КЧМ

В воскресенье, 29 июня, «Бавария» обыграла «Фламенго» (4:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Ведущее итальянское спортивное СМИ La Gazzetta dello Sport, выставляющее оценки участникам КЧМ, назвала лучшим игроком в составе бразильского клуба его капитана Жерсона.

28-летний футболист, который в ближайшее время официально перейдет в «Зенит», получил оценку 7,0. «Выполнил огромный объем работы и бился как настоящий капитан команды. Его голевой удар едва не порвал сетку ворот», — такой комментарий к выступлению Жерсона написало La Gazzetta dello Sport.

«Зенит» заплатит за новичка 25 миллионов евро, игрок может появиться в расположении питерцев на следующей неделе.