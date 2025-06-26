Футбол
26 июня, 06:47

Главный тренер «Боруссии» Ковач: «Мы хотели выйти в 1/8 финала. Мы добились этого»

Павел Лопатко

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Ульсаном» (1:0) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мы хотели пройти групповой этап, мы хотели выйти в 1/8 финала. Мы добились этого. Мы финишировали первыми и очень рады этому. Первый тайм прошел хорошо. Во втором тайме было видно, что ребята немного контролировали ход игры. И мы, и «Флуминенсе» заслужили то, чтобы пройти дальше.

Это непросто, потому что, конечно, каждый игрок хочет играть. Мы также хотим дать каждому несколько минут. Но мы не можем позволить всем игрокам играть по 90 минут каждый раз, это просто невозможно. Поэтому мы действительно стараемся вовлечь всех.

Конечно, мы уже рассматриваем возможного следующего соперника. Мы рассматривали его и раньше. Не то чтобы мы были не подготовлены. Теперь, поскольку мы финишировали первыми, мы играем только 1 июля, так что у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с соперником», — цитирует Ковача сайт ФИФА.

В 1/8 финала «Боруссия» сыграет с «Монтерреем».

Джоб Беллингем и&nbsp;Даниэль Свенссон.«Боруссия» забрала первое место, «Флуминенсе» цинично закончил африканскую сказку «Мамелоди»

