Ковач — о победе над «Монтерреем»: «Я не думаю, что мы позволили сопернику создать слишком много моментов»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Монтерреем» (2:1) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Как мы и ожидали, матч получился тяжелым. Мы хорошо играли в первом тайме и должны были забить еще один или два гола. Во втором тайме мы хорошо оборонялись, и это было необходимо. На нас оказывалось большое давление, но я не думаю, что мы позволили сопернику создать слишком много моментов. После перерыва мы были недостаточно агрессивны и не смогли сохранить высокий уровень игры. Мы достигли своей цели. Матч с мадридским «Реалом» стал для нас бонусом и большим испытанием», — цитирует Ковача DAZN.

«Боруссия» вышла в четвертьфинал клубного ЧМ, где встретится с «Реалом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 23.00 мск.