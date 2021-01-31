Бразильский «Палмейрас», обыгравший в финале Кубка Либертадорес соотечественников из «Сантоса», стал последним участником Клубного чемпионата мира в Катаре.

Из-за пандемии турнир был перенесен с декабря прошлого года и пройдет в Дохе с 4 по 11 февраля. Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер отметил, что болельщики смогут посетить матчи в ограниченном количестве и при соблюдении строгих медицинских протоколов.

«Мы очень рады уже во второй раз провести в Катаре этот турнир и готовы обеспечить безопасность и здоровье всех участников — это наш главный приоритет. Турнир также дает нам прекрасную возможность протестировать стадионы, тренировочные базы и инфраструктуру, поскольку мы продолжаем готовиться к ЧМ-2022. Глобальная пандемия затрагивает всех, но мы верим в силу и способность футбола объединять людей и дарить радость в эти трудные времена. Катар также стремится сыграть свою роль, чтобы клубный футбол с участием топ-клубов не останавливался, в то время как пандемия продолжает влиять на жизнь людей», — приводит слова Аль-Хатера пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Все семь матчей будут сыграны на двух стадионах чемпионата мира-2022 в Катаре — «Ахмад бин Али» и «Эдьюкейшн Сити». Кроме «Палмейраса», в клубном чемпионате мира сыграет представитель страны-организатора чемпион Катара «Аль-Духаиль», победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария», чемпион КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес», чемпион африканского континента египетский «Аль-Ахли», а также победитель азиатской лиги чемпионов «Ульсан» из Южной Кореи.

Футболисты и официальные лица будут находиться в медицинских «пузырях», которые обеспечат их безопасность и здоровье.