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Суарес — о клубном чемпионате мира: «Ожидания очень высоки»

Алина Савинова

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира по футболу.

«Ожидания очень высоки. Но для нас главное — сохранять спокойствие, наслаждаться и максимально использовать эту прекрасную возможность, которая нам предоставлена. Важно, чтобы молодые игроки воспользовались этим шансом и приняли участие в клубном чемпионате мира. Мы постараемся сделать все возможное с имеющимися у нас инструментами и нацелимся на положительный результат», — приводит Goal слова Суареса.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. «Интер Майами» сыграет в одной группе с «Аль-Ахли», «Палмейрасом» и «Порту». В плей-офф турнира выйдут команды, занявшие первое и второе места в квартете.

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Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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