13 мая, 18:52

На клубный чемпионат мира не пустят более 15 тысяч болельщиков из Аргентины

Министр безопасности Аргентины Патрисия Бульрич передала посольству США в Буэнос-Айресе список из 15 тысяч агрессивно настроенных футбольных фанатов. Им запретят посещать стадионы во время клубного чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 13 июля, сообщает ESPN.

В турнире расширенного формата будут участвовать аргентинские клубы «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», а также 30 других клубов.

«Для нас это чрезвычайно важно, потому что ни один склонный к насилию человек, совершивший какое-либо преступление на стадионах Аргентины, не сможет посетить это спортивное мероприятие», сказала Булрич журналистам.

Список составили с помощью программы «Трибуна Сегура», которая используется в Аргентине.

«Бока Хуниорс» сыграет в группе С с мюнхенской «Баварией», «Окленд Сити» и «Бенфикой», а «Ривер Плейт» в группе Е с «Урава Ред Даймондс», «Монтерреем» и миланским «Интером».

