На клубном ЧМ повторы ВАР покажут в прямом эфире

ФИФА на своем сайте сообщила о планах показывать повторы ВАР в прямом эфире на экранах стадионов во время матчей клубного чемпионата мира-2025.

Зрители смогут следить за повторами игровых эпизодов, которые демонстрируются главному судье на мониторе у поля. В большинстве футбольных турниров такие повторы показывают лишь после того, как арбитр вынес решение после видеоповтора.

«Отснятый материал будет транслироваться в прямом эфире на большихх экранах, что облегчит фанатам понимание процесса принятия решений и повысит прозрачность», — отметили в ФИФА.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля. Групповой этап стартует 14 июня и завершится 26 июня. Стадия плей-офф состоится с 28 июня по 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.